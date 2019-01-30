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İHH'dan Gazze'deki şehit ailelerine nakdi yardım

- İHH Gazze'deki 271 şehit ailesine 30 bin avroluk nakdi yardım dağıttı

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
İHH'dan Gazze'deki şehit ailelerine nakdi yardım

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana şehit edilen 271 Filistinlinin ailesine nakdi yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen 271 kişinin ailesine toplam 30 bin avro nakdi yardımda bulunulduğunu belirtti.

Şurefa, İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sorunlar nedeniyle bu yardımı gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, İHH'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Yardım edilen ailelerin büyük çoğunluğu, yakınlarını 30 Mart 2018'den itibaren devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde kaybetti.

Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
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