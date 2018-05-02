İHH'dan dünyanın en neşeli yetimhanesi projesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Twitter hesabından paylaştığı video büyük beğeni topladı. İHH'nın paylaştığı videoda dünyanın en neşeli yetimhanesi isimli çalışma izleyenlerin yüzlerini güldürdü.

Videoda, Yetimhanedeki çocukların günlük yaşamı ve eğlenceleri yer alıyor.

İHH'nın paylaştığı videonun altına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Yorumda, 'Videonun sonunda konuşan arkadaşım Vildan hayatımda tanıdığım en neşeli insan, bizden iyi türkçe espri yapar, güler, güldürür,hayat dolu yazılar yazar ve bir fark daha; onun yaşadığı acıları hiçbirimiz yaşamadık.' sözleri yer aldı.

14 yıl önceki tsunaminin ardından Endonezya'nın Açe bölgesinde yer alan yetimhane ailelerini kaybeden çocuklar için kuruldu.

Açe bölgesinden yer alan yetimhane 10 yıldır yetim kalmış kızlara hizmet veriyor. Burada büyüyüp Türkiye'ye okumaya gelen mezun olan öğrenciler bile var.