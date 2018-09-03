0553 313 94 23

İnsani Yardım Vakfı'ndan 'Diriliş Yürüyüşü'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 4-8 Eylül tarihleri arasında "Diriliş Yolu Yürüyüşü" düzenleyecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:15
İnsani Yardım Vakfı'ndan 'Diriliş Yürüyüşü'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri "Diriliş Yolu Yürüyüşü" düzenleyecek.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Diriliş Yolu Yürüyüşü, 4-8 Eylül tarihleri arasında Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başlayıp, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde son bulacak.

Yürüyüşte, yaklaşık 100 kilometrelik yol, 4 günü kamplı olmak üzere 5 günde tamamlanacak.

KAYI BOYU'NUN TERCİH ETTİĞİ YOL TAKİP EDİLECEK

Yürüyüş güzergahında Kayı Boyu'nun yaylak-kışlak arasında tercih ettiği yol takip edilecek.

Yürüyüş, eylül ayında bir hafta arayla gerçekleştirilen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde başlayıp, Ertuğrul Gazi'yi Anma Törenleri'nde son bulacak.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:15
  1. Kütahya
  2. Bilecik
  3. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  4. Diriliş Yolu Yürüyüşü
  5. Hayme Ana Türbesi
  6. Ertuğrul Gazi Türbesi
  7. Kayı Boyu
  8. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri
  9. Ertuğrul Gazi'yi Anma Törenleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın evinde dikkat çeken detay
    1. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    2. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    3. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    4. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    5. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    6. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    7. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    8. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    9. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    10. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    11. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    12. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    13. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    14. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    15. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    16. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    17. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    18. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    19. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    20. Duterte Obama'ya seslendi: 'O.......
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!