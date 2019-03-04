İHH'dan BM önünde buluşma çağrısı: Kardeşlerimize destek olmalıyız

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Darbeci Sisi tarafından, Mısır'daki Müslümanlara yönelik zulme karşı oldukları gerekçesi ile sürgün edilen 55 kişi, 4 Mart Pazartesi günü Ankara'ya gelecek. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından karşılanacak 55 Mısırlı ile birlikte Birleşmiş Milletler binası önünde eylem yapılacak.

'Zulüm gören kardeşlerimize destek olmalıyız'

Saat 14:00'de başlayacak buluşmaya Mısır'da yaşanan zulmün bizzat şahitlerinin katılacağını vurgulayan İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan; "4 Mart Pazartesi günü, zalim Sisi yönetimi tarafından Mısır'dan sürgün edilen 55 kardeşimiz Ankara'ya gelecek. Saat 14:00'da o kardeşlerimizle beraber Birleşmiş Milletler önünde bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Bizler eğer aramızdaki kırgınlıkları unutarak bir araya gelebilirsek zaferi elde edebiliriz. Tüm Ankaralıları, Mısır'da zulüm gören kardeşlerimize destek için bu buluşmaya davet ediyorum" dedi.