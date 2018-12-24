İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye kış yardımı

İHH Mütevelli üyesi Osman Atalay bu hafta sonu Kosova da Priştine ve Prizren şehirlerinde 150 gazi yetim ve mağdur ailelere kışlık odun yardımı gerçekleştirdiklerini kış boyunca “sıcak iyilik “kampanyamızın devam edeceğini duyurdu.

Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Preşova Makedonya, Bosna 1500 yetim ,mağdur ve gazi aileye 2-ila 3 m3 odun dağıtımı yanında yetim ve fakir çocuklara kışlık kıyafet yardımı gerçekleştirdiklerini Mart ayı sonuna kadar yardımlarımız devam edecektir.

İHH DAN BALKANLARDA 1500 AİLEYE KIŞ YARDIMI

İHH insani yardım vakfı Sıcacık bir iyilik kampanyası ile 30 bin insana kışlık yakacak ve giysi yardımına başladı.

İHH Mütevelli üyesi Osman Atalay bu hafta sonu Kosova da Priştine ve Prizren şehirlerinde 150 gazi yetim ve mağdur ailelere kışlık odun yardımı gerçekleştirdiklerini kış boyunca “sıcak iyilik “kampanyamızın devam edeceğini duyurdu.

Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Preşova Makedonya, Bosna 1500 yetim ,mağdur ve gazi aileye 2-ila 3 m3 odun dağıtımı yanında yetim ve fakir çocuklara kışlık kıyafet yardımı gerçekleştirdiklerini Mart ayı sonuna kadar yardımlarımız devam edecektir.