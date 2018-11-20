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İHH'dan Atme Kampı'na okul

İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki kampta yaptırılan 615 öğrenci kapasiteli okul, bir hafta içinde hizmete alınacak

20 Kasım 2018 Salı 16:03
İHH'dan Atme Kampı'na okul

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Atme Kampı'nda yaptırılan 615 öğrenci kapasiteli okulun inşaatında sona gelindiği bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriye'de 200 binin üzerinde çocuğun çadır ve kamplarda eğitim öğretim gördüğünü söyledi.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından okul yaşı gelen binlerce çocuğun eğitimden uzak kaldığını belirten Yemelek, ''Ölümden kaçarak Suriye'nin İdlib kentindeki kamplara sığınan 200 binin üzerinde çocuk, bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarında eğitim alıyor. Atme Kampı alanı içerisinde eğitimin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için okul yaptırıyoruz. Okulumuz 615 öğrenci kapasitede olacak ve 23 öğretmen görev yapacak." diye konuştu.

Erhan Yemelek, okulun bir hafta içinde açılacağını da kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:03
  1. İHH
  2. Okul

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