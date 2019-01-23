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İHH'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardım

İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek:- "Arsal'daki çadır kamplarında yaşayan mülteciler, kışın dondurucu soğuğunda ısınmak için mazot yakıyor. Bu insanların kışı daha rahat geçirebilmeleri için bin 500 aileye mazot yardımında bulunduk"- "Türkiye'den kendilerine ulaşan yardımlarla çok mutlu olduklarını görebiliyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar"

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
İHH'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardım

BEYRUT (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli bin 500 mülteci aileye yardımda bulundu.

İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arsal'da kış mevsiminin çetin geçmesi sebebiyle burada yaşayan Suriyeli mültecilerin hayatlarının daha da zorlaştığını kaydederek acil yardım taleplerine karşı harekete geçtiklerini söyledi.

Kış mevsimiyle birlikte hayatları çileye dönüşen Arsal'daki Suriyeli mültecilerin acil çağrıları üzerine İHH olarak Türkiye'den bölgeye ilk ulaşan ekibin kendileri olduğunu dile getiren Özbek, 21 Ocak pazartesiden itibaren başlattıkları yardımlarını birkaç gündür devam ettirdiklerini belirtti.

Arsal beldesinin farklı noktalarına kurulan mülteci kamplarına yardımları devam ettireceklerini söyleyen Özbek, soğuk hava ve çamurlu zemin sebebiyle çadır kamplarındaki yaşam şartlarının halihazırda son derece zor olduğuna dikkati çekti.

Çaresiz insanların acil yardım çağrılarına cevap vererek İHH'nın başlattığı kampanyaya katılmak suretiyle yardımda bulunan hayırseverlerin bağışlarını, bölgeye ulaştırmaya gayret ettiklerini dile getiren Özbek, "Arsal'daki çadır kamplarında yaşayan mülteciler, kışın dondurucu soğuğunda ısınmak için mazot yakıyor. Bu insanların kışı daha rahat geçirebilmeleri için bin 500 aileye mazot yardımında bulunduk." diye konuştu.

Mazotun yanında ayrıca Suriyeli mültecilere gıda kolileri, sünger yatak ve battaniye yardımında bulunduklarını söyleyen Özbek, "Bu yardımlarımızla bir nebze de olsa çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış koşullarını daha rahat geçirmelerini istiyoruz." dedi.

Sadece Arsal ve civar bölgede 100 bin Suriyeli mültecinin çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüğüne vurgu yapan Özbek, özellikle Türkiye'den gelebilecek yardımların buraya odaklanması gerektiğini ifade etti.

-"Türkiye'den gelen yardımlarla mutlu oldular"

İnsani yardımları doğrudan muhtaç ailelere ulaştırmak üzere Arsal'daki kamplarda yer alan çadırları gezdiklerini ve Suriyeli mültecilerin yaşamlarına ilişkin birtakım soruların cevaplarını aldıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Kış aylarının burada çok zor geçtiğini, ev olarak kullandıkları yerlerin çoğunun derme çatma çadırlar ve tahtalardan oluştuğunu gördük. Geçen günlerde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı sonrası her yer çamur olmuş ve içeriye su sızıyor. Ama bunlara rağmen Türkiye'den kendilerine ulaşan yardımlarla çok mutlu olduklarını görebiliyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar."

İnsani yardımlarla buradaki insanları sevindiren Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür eden Özbek, yardım ihtiyacının çok fazla olduğuna dikkati çekerek Türkiye'deki tüm hayır kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
  1. Arsla
  2. İHH ekibi
  3. Lübnan

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