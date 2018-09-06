İHH'dan Arakan'a cansuyu... 1 milyon 232 bin kişiye ulaştılar

İHH'da yapılan açıklamaya göre, 1996'dan beri Arakan için çalışma yürüten vakıf, kriz boyunca Arakanlılara, gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, rehabilite ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştirdi.

Yardımlarını Bangladeş, Myanmar ve Hindistan'da dağıtan vakıf, özellikle barınma alanında yaptığı çalışmalarla bölgede 7 bin 432 ev inşa etti. Bambudan inşa edilen ve aynı zamanda güneş enerji paneli de kurulan evlerde, Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuştu.

Hayırseverlerin destekleriyle 5 bin 568 bambu ev daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine tamamlamayı hedefleyen İHH, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

İnşa edilen bambu evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterildi.

109 BİN 750 KİŞİYİ SAĞLIK TARAMASI

Krizin ilk günlerinde Bangladeş'teki kamplarda 1 ve Myanmar'da ise 2 adet geçici sağlık merkezi açan vakıf, Bangladeş'te günde 200 kişinin yararlandığı sağlık merkezinde hizmetlerini sürdürüyor. O süreçte 45 yaralının tedavi ve hastane ulaşımını da sağlayan vakıf, bugüne kadar 109 bin 750 kişiyi sağlık taramasından geçirdi.

İHH'nın çocuklar ve yetimler için inşa ettiği 5 ayrı rehabilitasyon merkezi Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Balukhali, Jamtoli, Palongkhali, Bagguna ve Ghumdhum kamplarında hizmet veriyor. İçinde oyun merkezlerinin de bulunduğu rehabilite merkezinden 94'ü yetim, bin 94 çocuk istifade ediyor. Merkezlerde ayrıca barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de veriliyor.

İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 678 Arakanlı çocuk, düzenli olarak aylık desteklenme kapsamına alındı. Ayrıca diğer çocuklara kırtasiyelik malzeme ve oyuncak dağıtımları yapıldı.

Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 113 su kuyusu, 5 bin litre su tankı olan 10 ayrı derin su kuyusu açan vakıf, 305 adet banyo ve tuvalet inşa etti.

KIŞ YARDIMLARI

İHH ekipleri, kış çalışmaları kapsamında da 19 bin 385 aileye battaniye, 10 bin kazak, bin 500 şal, 800 kişiye de kışlık elbise paketi yardımı yaptı.

Ayrıca vakıf, 136 bin 699 aileye gıda paketi, 111 bin 550 kişiye sıcak yemek, 18 bin 484 aileye pişirilmiş et, 3 bin 750 adet bebek maması, 14 bin 750 aileye cibinlik, 28 bin 770 aileye hijyen paketi, bin kadına özel hijyen paketi, 12 bin 540 aileye hasır, 10 bin 783 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 5 bin 336 aileye nakit para, 12 bin 886 aileye kıyafet ve 25 bin adet şemsiye yardımında bulundu.

MUHAMMED EYÜP'ÜN HER TÜRLÜ İHTİYACI KARŞILANDI

İHH'nın yardım ulaştırdıkları arasında 7 gün boyunca anne ve babasını küfesinde taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de bulunuyor. Muhammed Eyüp'ün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek annesi Asya Hatun'un tedavi süreci için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak annesini ambulansla Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürülmesini sağlayan vakıf, anne ve babasının tedavisini gerçekleştirdi.

2008 yılından bu yana felçli olarak yaşama tutunmaya çalışan Asya Hatun'a, İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi. Ayrıca Muhammed Eyüp ve ailesine insani yardım malzemesi ulaştırıldı.