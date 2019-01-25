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İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye yemek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldesinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

25 Ocak 2019 Cuma 12:58
İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye yemek

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldesindeki 10 bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ve Cinderes’te bulunan yetim, dul ve ihtiyaç sahibi sivillere sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade etti.

Özdemir, "Yemek dağıtımlarından yaklaşık 10 bin sivil faydalanıyor." dedi.

İHH, Kilis Koordinasyon Merkezindeki aşevinde pişirilen 10 bin kişilik sıcak yemeği, Suriye’ye geçirdikten sonra Afrin'deki dağıtım merkezlerine ulaştırıyor.

Sıcak yemekler buradaki merkezlerden her gün ihtiyaç sahibi sivillere veriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı iç savaşın başından bu yana Suriye'de gıda, barınma, sağlık, eğitim ve yetim çalışmaları gibi alanlarda yardım faaliyeti yürütüyor. Vakıf, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in terörden temizlendiği 18 Mart 2018tarihinden bu yana ilçe merkezi ile belde ve köylerinde 1 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:58
  1. Afrin
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