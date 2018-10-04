İHH'dan 7 bin 400 afetzedeye acil yardım!

Endonezya’da meydana gelen depremi haber alır almaz bölgeye hareket eden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, 3 günlük yorucu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı ve çalışmalara başladı. İHH’nın Palu, Dongala ve Makassar'da yürüttüğü faaliyetlerden bugüne kadar 7 bin 400 mağdur acil yardımlardan istifade etti.

İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 6 bin kişiye; içerisinde sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijken paketini de 500 kişiye ulaştırdı. Ekipler ayrıca 400 kişiye sıcak yemek ulaştırırken 500 kişiye de barınma malzemesi yardımında bulundu. İHH’nın bölgede yürüttüğü faaliyetler arasında günlük 400 litre temiz su dağıtımı da bulunuyor. İHH, bugüne kadar bölgede 5 ton da su dağıttı.

Afet havadan görüntülendi

İHH ekipleri, acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda ekipler, deprem ve tsunaminin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile hasarı görüntüledi.

İHH, bölgeye ikinci ekibi göndermeye hazırlanıyor. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

Krizde son durum

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sadece 519’u şu ana kadar defnedilebildi. Kayıpları arama faaliyetleri ise hala devam ediyor.

Adada geçtiğimiz hafta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de haberi alır almaz kriz bölgesine hareket etmiş ve acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına katılarak Türkiye’den bölgeye ilk ulaşan insani yardım kuruluşu olmuştu.