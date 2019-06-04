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İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı

İHH, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2019 çalışmalarını “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla tamamladı. İHH, Ramazan boyunca 5 kıtaya hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

04 Haziran 2019 Salı 19:06
İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 1 milyon 570 bin 785 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan 91 ayrı İHH ekibi, Ramazan’da “Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile 5 kıtaya uzun yolculuklar yaptı. İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetim iftarları düzenlendi, yetimlere eğitim yardımları yapıldı, bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftar sofraları kuruldu, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.

1 milyon 213 bin 131 kişi kumanyalardan istifade etti
Türkiye ve dünya genelinde 226 bin 795 kumanya paketi dağıtıldı. Yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan bu kumanya paketlerinden toplamda 1 milyon 213 bin 131 ihtiyaç sahibi istifade etti. Kumanyaların içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunuyordu. 

60 bin 810 kişiye fitre, fidye ve zekât yardımı 
İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırıldı. 60 bin 810 kişi, hayırseverlerin fitre, fidye ve zekat bağışlarından faydalandı. 

İftar sofralarına 221 bin 692 kişi oturdu
Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda 95 bin 356 Suriyeli için iftar sofraları kuruldu. İHH’nın tüm dünyada kurduğu iftar sofralarına 221 bin 692 kişi oturdu.

Yetimlere bayramlık hediye edildi 
İHH, yetim ve mağdur çocuklar için de bir sürpriz hazırladı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşıladı. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 75 bin 152 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı. Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde Türkiye dahil 15 ülkeden İstanbul’a getirilen 50 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:06
  1. İstanbul
  2. İHH

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