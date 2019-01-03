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İHH’dan 4 dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:17
İHH’dan 4 dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı

Kur'an-ı Kerim’in imkânsızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur’an eğitimine büyük önem veriliyor. Kur’an Kursları’nda bulunan kitapların da yıpranmış olması, eğitim sorununu daha da büyütüyor. Afrika’da ve dünyanın diğer coğrafyalarında bu gibi nedenlerle Kur’an-ı Kerim’e mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanlar, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor. 

Afrika ile diğer ülke ve bölgelerdeki bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ise Kur'an-ı Kerim’i olmadığından dolayı eğitimlerini tahtalar üzerinde devam ettiren hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin destekleriyle Kur'an-ı Kerim yardımlarında bulunuyor.

Bu kapsamda İHH, 2018 yılı içerisinde aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da bulunduğu çoğunluğu Afrika’da olmak üzere 10 ayrı ülke ve bölgede toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yıl içerisinde Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım’da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. 

Kalpler İslam’a ısındırılıyor

Dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim’in çok az veya hiç bulunmadığını hatırlatan İHH Tebliğ - İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, özellikle Kur’an Kursları’ndaki mushaf azlığından dolayı talebelerin ezber derslerinin aksadığını ifade etti. Demirci, konuya ilişkin detayları şöyle anlattı: 

“Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak kalplerini İslam’a ısındırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 100 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirirken 14 bin 280 Fransızca, Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin destekleriyle toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmış olduk.” 

Hayra vesile olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 19 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka hesaplarına ya da online bağış yaparak tebliğ - irşat faaliyetlerine destek olabilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:17
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