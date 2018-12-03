İHH’dan 30 bin kişiye kış yardımı

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yürütülecek çalışmalar kapsamında zorlu geçen kış aylarında, savaş nedeniyle evsiz kalan ve çeşitli hastalıklarla mücadele eden insanlara iyilik eli uzatılacak.

Dondurucu soğukla mücadele eden insanların mülteci kamplarında soğuk, hastalık ve ölümle mücadele ettiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahibi insanların elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı olduğu hatırlatıldı.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, ihtiyaç sahiplerine kömür, odun, yakıt, battaniye, soba, şofben ve kışlık kıyafetlerle soğuk günleri, iyilik eliyle ısıtacak.

İHH'nın 81 ilde yürüteceği faaliyetlerde 17 bin 500 kişi, yurt dışında yürüteceği faaliyetlerden ise 10 bin 538 kişi istifade edecek.

İHH'nın projeyle birlikte hedeflediği ilkelerin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelerin kışı daha rahat geçirebilmeleri için yardımda bulunmak, kış yardım çalışmaları vesilesiyle Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını yaşatmak, çalışma yapılan yerlerde tespit edilen sorunlarla ilgili olarak bölgelerin yapısına uygun yeni proje alanları belirlemek, misyoner ve sömürgeci zihniyetin ülkelerde sebep olduğu/olacağı dejenerasyonu önlemek, gidilen bölgelerdeki Müslüman halklara öz güven aşılamak ve organizasyon becerilerini arttırmak, siyasi krizlerin yaşandığı coğrafyalarda istikrar ortamı oluşmasına katkıda bulunmak ve kış yardımları 2018-2019'da gidilecek ülkenin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak bölgelerdeki gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşmaktır."

Yurt dışında Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya (Altay Özerk Cumhuriyeti), Kazakistan, Kırım, Azarbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Lübnan ve Yemen'de faaliyetlerini yürütülecek olan İHH, bütün yardım çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacak.