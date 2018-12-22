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İHH'dan, 175 bin öğrenciye kitap desteği

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:51
İHH'dan, 175 bin öğrenciye kitap desteği

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 17 ilde, 175 bin ortaokul ve lise öğrencisine yardımcı ders kitabı dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bir yayınevinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ortaokul ve lise öğrencilerine 17 ilde 34 bin kitap seti ve 141 bin 991 adet tekli kitap dağıtımı gerçekleştiren İHH'nın yardımlarından 175 bin 991 öğrenci istifade etti.

Kitap yardımı, Van, Hakkari, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:51
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı

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