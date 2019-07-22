0553 313 94 23

İHH ve BM İdlib'de yeni kamp kurdu

İHH ile BM, İdlib'in kuzey kırsalında Esed rejiminin saldırılarından kaçan siviller için 400 çadırlık kamp tesis etti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
İHH ve BM İdlib'de yeni kamp kurdu

İDLİB(AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM), Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın hava saldırılarından sınır hattındaki güvenli yerlere sığınan siviller için 400 çadırlık yeni kamp kurdu.

İHH ve BM, İdlib ilinin kuzey kırsalında yer alan Harem bölgesindeki Tur Laha köyünde hava bombardımanlarından kaçan, aralarında engellilerin de bulunduğu siviller için 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık kamp tesis etti.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güney İdlib'de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Mevcut kampların yetersizliğinden birçok sivilin açıkta kaldığını belirten Tahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırındaki kampların yetersiz kalması nedeniyle zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı. Bu ailelerin en azından bir kısmının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla vakfımız ve BM'nin ortak çalışması ile İdlib'in Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık bir kamp kurduk."

Kamptakilerin aynı alanda temizlik ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri için banyo-tuvalet inşa edildiğini, temiz içme suyu içinse su kuyusu açıldığını aktaran Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Kampa yerleştirdiğimiz ailelere çadır içi mefruşatı, acil gıda paketi ve hijyen paketi gibi malzemeler dağıttık. Buradaki ailelerin mağduriyetleri giderilmiş olsa da halen açıkta kalan binlerce aile var. Kış mevsimi gelmeden bu aileler için uygun bölgelere kamp alanları oluşturulması gerekiyor."

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana savaş mağduru sivillere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. BM
  2. ÇADIR
  3. İdlib
  4. İHH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandıklı’daki trafik sorunu çözüldü
    1. Sandıklı’daki trafik sorunu çözüldü
    2. Kars’ta top mermisi bulundu
    3. STM yeni siber tehdit durum raporunu..
    4. Van Gölü için pedal çevirdiler
    5. Nurdağı’nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı
    6. Kuyumcular düğün sezonundan umduğunu..
    7. Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal..
    8. Milli Savunma Bakanlığından kritik..
    9. Parmak emme alışkanlığı..
    10. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 23’e..
    11. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım..
    12. Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye..
    13. Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı
    14. Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar 100..
    15. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı |..
    16. Hindistan'da yıldırım isabet etmesi..
    17. Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele..
    18. Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı
    19. Kayısı Festivali sona erdi
    20. Çin'den Hong Kong yerel hükümetine..
    21. Doğu Karadeniz’den Çin’e yapılan..
    22. Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi..
    23. UBER sürücüleri zararlarının..
    24. Saraykent Millet Bahçesinde sona..
    25. Hatay'ın ana vatana katılışının 80...
    26. Tokat TSO yeni girişimciler..
    27. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura..
    28. Yozgat dört yol kavşağında asfalt..
    29. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    30. Burdur'da otomobil ile kamyon..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..