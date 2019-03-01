0553 313 94 23

İHH TIR’ları iyilik için yollarda

Bursa’nın Mudanya ilçesinde İHH’nın yardım TIR’ları dualarla yola çıktı.

01 Mart 2019 Cuma 12:05
İHH TIR’ları iyilik için yollarda

Bursa’nın Mudanya ilçesinde İHH’nın yardım TIR’ları dualarla yola çıktı.


İHH Temsilciliği olarak ümmetin çocukları adına “Sıcacık bir iyilik” için başlatılan yardım kampanyasında yardımseverlerin katkılarıyla 2 TIR dolusu malzeme toplandı. Mudanya İmam Hatip Okulları öğrenci ve velileri, Siteler Camii cemaati, Mudanya köyleri ve Mudanya halkının katkılarıyla hazırlanan 34 ve 35. TIR’lar savaş mağdurlarına yollandı. İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, “Gönderdiğimiz TIR’larda toplam 700 çuval un, 400 battaniye ve 55 bin liralık kıyafet, el emeği ve göz nuruyla örülen atkı -bereler, okul çantaları, zeytin ve zeytin yağı bulunmaktadır. TIR uğurlama töreninde bizleri yalnız bırakmayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. Maddî ve manevî katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
    1. Beşiktaş, Kayserispor maçı..
    2. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen..
    3. "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını..
    4. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda..
    5. "Dengeyi millet yerel yönetimlerde..
    6. Bartın Üniversitesi’nde uygulamalı..
    7. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    8. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    9. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    10. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    11. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    13. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    14. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    15. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    16. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    17. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    18. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    19. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    20. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    21. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    22. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    25. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    26. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    27. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    28. Sahne sırası gençlerde
    29. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    30. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!