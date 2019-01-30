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İHH Suriye'deki kamplarda 7 bin battaniye dağıttı

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
İHH Suriye'deki kamplarda 7 bin battaniye dağıttı

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Cerablus, Bizaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan çadır kentlerde 7 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla hayırseverlerin yardımlarını bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor.

İHH Babusselam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene kış ayının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Hava şartları nedeniyle kamplarda yaşamın devam etmesinin zorlaştığını belirten Aksoy, "Kış mevsiminin sonuna kadar kamp bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmaları devam edecek." diye konuştu.

Aksoy bölgedeki kamplarda 7 bin battaniye dağıtıkları bilgisini paylaşarak, tüm hayırseverleri Suriyeli mültecilere destek vermeye davet etti.

İHH, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de yardım çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
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