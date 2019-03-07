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İHH: "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal serbest bırakılsın" çağrısı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlediği panelde, Suriye'de hapishanelerdeki en az 7 bin kadın tutuklu ve çocuğun derhal ve ön koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

07 Mart 2019 Perşembe 00:11
İHH: "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal serbest bırakılsın" çağrısı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlediği panelde, Suriye'de hapishanelerdeki en az 7 bin kadın tutuklu ve çocuğun derhal ve ön koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç'un moderatörlüğünü yaptığı panelde, Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve hapishanelerdeki tutuklu kadın ve çocukların durumu masaya yatırıldı.

Panelde konuşan insan hakları hukukçusu İngiliz Gareth Peirce, "Suriye hapishanelerinde binlerce çocuk ve kadın işkence gördü, infaz edildi ve ortadan kaldırıldı." dedi.

Peirce, uluslararası toplumun, Suriye'de işkence yapan rejim yanlılarından hesap sormakta aciz kaldığını vurgulayarak, "Suriye'de bir gün, sadece rejim değil, ayrıca hapishanelerde mahkumlara işkence yapanlar da Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap verecek. Adalet mutlaka sağlanacak." diye konuştu.

- "Suriye'de tarihin en büyük krizi yaşanıyor"

İngiltere'de yaşayan Suriyeli akademisyen ve insan hakları uzmanı Rahaf Aldoughli ise Suriye'de tarihin en büyük insani krizinin yaşandığını belirtti. Aldoughli, şöyle devam etti:

"8 yıldır devam eden kronik savaş 450 binden fazla sivili öldürdü, 6 milyondan fazla sivil ülke içinde yerinden edilirken, 5 milyonu da başka ülkelere sığındı. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturdu. Savaşın en büyük mağdurları kadın ve çocuklar oldu. Şimdiye kadar 13 bin 500 kadın hapsedilirken, 7 binden fazla kadın hala işkence, tecavüz ve diğer insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor. Suriye rejimi, tecavüzü bir zorlama ve korkutma aracı olarak kullanmaya devam ediyor."

Suriye hapishanelerinde 7 ay boyunca işkence gören eşini kaybeden Suriyeli kadın Majed Sharbajy de "Suriye zindanlarında işkenceye tabi tutulan kadın ve çocuk mahkumların, ezilen Suriye halkının sesini duyurmak için üçüncü kez Cenevre'ye geldim." şeklinde konuştu.

- "Derhal serbest bırakın" çağrısı

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin ise yaptığı sunumla Suriye'de insan hakları ihlallerine maruz kalan sivillere yönelik çalışmalarını anlattı.

Şahin, Suriye hapishanelerindeki en az 7 bin kadın ve çocuğun derhal ve ön koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

- "Suriye'ye barış gelecek"

Panelin kapanışını yapan moderatör Oruç da Suriye'de kadınların savaşta araç olarak kullanıldığının, ülkede barışın ancak kadın ve çocuk mahkumların serbest bırakılmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.

Oruç, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye konulu barış görüşmelerinden umudunu kesmediğini belirterek, "Barışın gelmesi zaman alıyor. Bugün, yarın veya başka bir zaman Suriye'ye barışın geleceğine inanıyorum. Tüm ilgili tarafları Suriye'ye bir an önce barış getirmek için daha olumlu adımlar atmaya davet ediyorum." dedi.

Panele, Cenevre merkezli pek çok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası medya mensubu ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:11
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