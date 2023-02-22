İHH, PINC Oğuzhan Uğur'un 'baraj patladı' yalanının nelere mal olduğunu açıkladı!
İHH Arama Kurtarma Takım Lideri Orhan Parlak, Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından ortaya attığı 'Hatay'da baraj patladı' yalanının nelere mal olduğunu açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Oğuzhan Uğur, Hatay'da deprem felaketinden sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medya hesabından "baraj patladı" yalanını öne sürdü.
Ortaya attığı asılsız iddiası sebebi ile çalışmaları sekteye uğratan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.
İHH Arama Kurtarma Takım Lideri Orhan Parlak, Uğur'un yalanının nelere mal olduğunu şöyle açıkladı:
Baraj patladı haberi bizim tam 3,5 saatimize mal oldu. Her yer kilitlendi, mecburen çalışmalar durdu. Birçok insana müdahale edip durdurduk ancak kaos ortamı büyük kayıplara sebep oldu.