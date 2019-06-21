0553 313 94 23

İHH mülteci kamplarını ziyaret etti

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Suriye’nin İdlib ili kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen kalıcı eser ve mülteci kamplarını ziyaret etti.

21 Haziran 2019 Cuma 14:36
İHH mülteci kamplarını ziyaret etti

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Suriye’nin İdlib ili kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen kalıcı eser ve mülteci kamplarını ziyaret etti.


Durmuş Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Suriye’nin İdlib ili kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen kalıcı eser ve mülteci kamplarını ziyaret etti.


Genel Sekreter Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye’deki Rahmet Köyü, Yeni Hayat Konutları, ücretsiz giyim mağazaları, Şam Yetimhanesi, Şam Üniversitesi, Kemmune, Akrabat ve Atme’deki yetim konutlarının yanı sıra mülteci kamplarını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Savaşın başından bu yana Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür eden İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, "Savaşın getirdiği bütün olumsuzlukları gidererek mazlum Suriye halkının yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde hayırseverler bizleri hiç yalnız bırakmadı. Unutmamalıyız ki bu dünyada herkes muhacir olabilir. Ama herkes ensar olamaz. Bu nedenle ensara yakışır bir duruşla 9 yıldır Suriyeli mazlumları yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    3. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    6. Bakan Varank, İstanbul'da
    7. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    8. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    9. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    10. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    11. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    13. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    14. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    15. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    16. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    17. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    18. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    19. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    20. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    21. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    22. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    23. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    24. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    25. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    26. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    27. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    28. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    29. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    30. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!