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Oruç İHH Kosova’da da yetimlerin yardımına koşuyor
Oruç

İHH Kosova’da da yetimlerin yardımına koşuyor

İHH İnsani Yardım (İHH) Vakfı Ramazan ayında da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ve yetimlerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 17:56:00 -
İHH Kosova’da da yetimlerin yardımına koşuyor

YENİ AKİT  ANKARA

İHH Ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, ihtiyat sahibi ve yetimlerin yardımlarına koşmaya devam ederken Kosova’nın Prizren şehrinde üç farklı bölgede kumanya dağıttı.

İHH’nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu yılda her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve yetimlere hizmet etmeye devam ettiğini duyurdu. Kosova’nın Prizren şehrinde üç farklı bölgede ihtiyaç sahipleri ve yetim ailelerine Ramazan kumanya dağıtımı gerçekleştiren İHH, “Kumanya paketleri dünyanın dört bir yanında sıcacık yemeklere dönüşüyor. Anneleri, bugün ne pişireceğim derdinden kurtarıyor, aileleri iftar ve sahur sofralarında bir araya getiriyor. 400 TL ile bir ailenin kumanyasını karşılayabileceğiniz gibi dilediğiniz miktarda bağış da yapabilirsiniz. Dilerseniz onlarca aileye kumanya hediye edebilir, bir araya gelemeseniz de sofranızı bereketlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl 303 bin 288 aileye kumanya ulaştırdık. Bu kumanyalardan 1.5 milyondan fazla kişi faydalandı. Desteğinizle, bu Ramazan da sofra kurmalarına vesile olalım.” ifadeleriyle vatandaşlarında yardımlarını muhtaçlara ulaştırabileceklerini aktardılar.

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