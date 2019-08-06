İHH İdlib’de kurbanlık alımlarını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bayramda Suriye’nin İdlib ilinde keseceği kurbanlıkların alımını tamamladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’deki savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için İdlib’te kesilecek kurbanlık alımlarının tamamladığını belirtti.

Türkiye’den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını söyleyen Tosun, "Suriye’nin İdlib merkez ve kırsalı ile Halep, Hama, Lazkiye kırsallarında bunun yanı sıra Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde kurbanlık kesimlerimiz olacak. Bu kapsamda İdlib’te yapacağımız kesimler için 1375 hisse kurbanlık alımımızı tamamladık. Kesim yapacağımız diğer bölgeler içinde kurbanlık alımlarımız devam ediyor." dedi.

Suriye’de saldırı altındaki halkın gıda sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tosun, "Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine uzun bir zaman sonra et girecek. Bu sayede bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. İdlib’te saldırın etkisiyle meydana gelen gıda sıkıntısını gidermek içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tosun, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.