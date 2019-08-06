0553 313 94 23

İHH İdlib’de kurbanlık alımlarını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bayramda Suriye’nin İdlib ilinde keseceği kurbanlıkların alımını tamamladı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:33
İHH İdlib’de kurbanlık alımlarını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bayramda Suriye’nin İdlib ilinde keseceği kurbanlıkların alımını tamamladı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’deki savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için İdlib’te kesilecek kurbanlık alımlarının tamamladığını belirtti.


Türkiye’den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını söyleyen Tosun, "Suriye’nin İdlib merkez ve kırsalı ile Halep, Hama, Lazkiye kırsallarında bunun yanı sıra Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde kurbanlık kesimlerimiz olacak. Bu kapsamda İdlib’te yapacağımız kesimler için 1375 hisse kurbanlık alımımızı tamamladık. Kesim yapacağımız diğer bölgeler içinde kurbanlık alımlarımız devam ediyor." dedi.


Suriye’de saldırı altındaki halkın gıda sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tosun, "Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine uzun bir zaman sonra et girecek. Bu sayede bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. İdlib’te saldırın etkisiyle meydana gelen gıda sıkıntısını gidermek içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.


Tosun, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
    1. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    2. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    3. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    4. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    5. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    6. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    7. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    8. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    9. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    10. Somali ordusu bir kasabayı..
    11. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    12. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    13. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    14. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    15. CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden..
    16. Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
    17. Benin'de tekne battı: 12 ölü
    18. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü..
    19. Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık..
    20. Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan
    21. CHP, seçim sonuçlarını il..
    22. Gloria Kupası'na doğru
    23. Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi
    24. Arkeopark kazılarında sona gelindi
    25. Botla açıldığı denizde kaybolan genç..
    26. "Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    27. Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar..
    28. AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek
    29. BEDAŞ'tan yeni yapılara yönelik enerji..
    30. Esentepe TOKİ Parkına malzeme montajı..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'