İHH İdlib’de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor
Ramazan ayının gelmesiyle Suriye’deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına hız veren İHH, İdlib’de kurduğu aşevinde pişirilen 2 bin 500 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara dağıtıyor.
İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, “İdlib’de kurulan aşevimizde her gün 2 bin 500 kişilik sıcak iftar yemeği hazırlıyoruz. Hazırlanan yemekler bölgedeki sığınmacı kamplarında dağıtılıyor. Bu aşevimizin işletiminde bize Kuveyt merkezli ‘Kavafil’ kurumu destek oldu. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar organizasyonlarını iptal ettik. Bu nedenle ihtiyaç arttı. Bağışçılarımızın katkılarıyla kamplarda dağıttığımız iftar yemeği miktarını artırmayı planlıyoruz” diye konuştu