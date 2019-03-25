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İHH Idai kasırgası mağdurlarına el uzatıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik, Zimbabve'ye yardım eli uzatıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:00
İHH Idai kasırgası mağdurlarına el uzatıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerindenMalavi, Mozambik, Zimbabve'de acil yardım çalışması kapsamında, 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, geçen hafta Güneydoğu Afrika'nın üç ülkesi Malavi, Mozambik, Zimbabve'yi etkileyen kasırga nedeniyle acil yardım çalışması yapıldığı belirtildi.

Kolera ve sıtma hastalıklarında artış

Yaklaşık 3 bin kilometrekare alan içerisinde meydana gelen kasırgadan 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği anlatılan açıklamada, kasırganın meydana geldiği ülkelerde kolera ve sıtma hastalıklarında artış gözlendiği kaydedildi. Açıklamada, Mozambik'te 446, Malavi'de 56, Zimbamve'de ise yaklaşık 250 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge şartları nedeniyle ulaşımda sıkıntı çeken İHH ekiplerinin, bazı bölgelere ulaşabilmek için 2 saatlik tekne yolculukları yapmak zorunda kaldığı belirtilirken, hazırlıklarını tamamlayan İHH ekibinin, Zimbabve bölgesine de en kısa zamanda yardım ulaştırmayı planladığı aktarıldı.

Bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında 8 bin 500 kişiye pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kovadan oluşan insani yardım malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

 

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:00
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
  2. Idai kasırgası
  3. Güneydoğu Afrika ülkeleri
  4. malavi
  5. Mozambik
  6. Zimbabve

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