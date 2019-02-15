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İHH gönüllülerine hediye dağıttı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Samsat Şubesi tarafından, çalışmalarına destek veren gönüllülere hediyeler dağıtıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:35
İHH gönüllülerine hediye dağıttı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Samsat Şubesi tarafından, çalışmalarına destek veren gönüllülere hediyeler dağıtıldı.


İHH Samsat Şube Başkanı Haşim Uçar ve yönetimi, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine katkılarından dolayı teşekkür edip Kudüs maketi hediye etti. Ziyarette Kaymakam Yıldız’a İHH’nın çalışmaları konusunda bilgi veren İHH Samsat Şube Başkanı Haşim Uçar, savaş, doğal afet, yoksulluk ve hastalık gibi sebeplerle hem Türkiye’de, hem de 130 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.


Uçar, "İlçemizde yaşanan son iki deprem afetinde de İHH’nın yaptığı çalışmaları, ilçedeyetim çocuklar için başlatmış oldukları yetim sponsorluk projesi ile Samsat ilçesinde yaşayan tüm yetim çocuklara ulaştık. Her yetime aylık 125 TL nakdi aylık bağlandı ve tüm yetimlere her yıl giyim yardımları yapmaktayız. Yürüttüğümüz çalışmalarımızda bazı kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür mahiyetinde özgürlük ve direnişin sembolü olan Kudüs maketi hediye ediyoruz. Samsat ilçemizde de Kaymakamız Halid Yıldız’ı makamında ziyaret ettik, çalışmalarımızı anlattık ve hediye takdimi yaptık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise, yaptığı açıklamada insanlığa hizmet eden çeşitli projeler ile milyonlara ulaşan İHH’ya gönülden destek verdiklerini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:35
  1. doğa

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