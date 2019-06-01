İHH Gazze'de yetimlere bayramlık elbise dağıttı

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de bin 181 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıttı. İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Gazze'de bin 181 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıttığını belirtti. Yetimlere dağıtılan elbisenin toplam maliyetinin 30 bin avroya ulaştığını kaydeden Şurefa, elbise dağıtımıyla çocukları sevindirmeyi ve İsrail ablukası dolayısıyla zor ekonomik şartlar altında yaşayan ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.



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