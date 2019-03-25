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İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil yardım yapıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya’nın Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelan sonrasında bölgeye acil yardım başlatarak bin 500 kişiye gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:46
İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil yardım yapıyor

Endonezya’nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir hafta önce meydana gelen sel, heyelana neden oldu.

Endonezya Doğal Afet Yönetimi, Papua eyaleti bölgesinde yaşanan sel felaketi sonucu acil durumu yönetmek için koordinasyon toplantısı düzenledi. Vali başkanlığında doğal afetin yaşandığı alanda incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelere göre, öncelikli olarak yaşadıkları evlerinde zarar görüp yerlerinden uzaklaştırılan insanlara, çocuklara yardım sağlanması ve tahliye kamplarındaki insanların sağlık durumlarına dikkat edilmesi gerektiğine odaklanıldı.

Sel ve heyelandan etkilenen insanlar, tahliye kamplarında kalmayı tercih etmekte. Mutfak ve sağlık hizmeti mevcut olup, temel ihtiyaçlar hükümet tarafından sağlanmakta. Hükümetin yetersiz hizmetleri nedeniyle bölgede acil olarak gıda, hijyen, battaniye, içme suyu ve sıcak yemek ihtiyacı bulunmakta.

Bilanço ise şu şekilde:
Ölü sayısı: 100’den fazla
Yaralı sayısı: Yaklaşık 200 Kişi
Kayıp sayısı: 200’den fazla
Yerinden olan insan sayısı: 6 bin 831
Zarar gören evlerin sayısı: 350
Selden etkilenen insanların sayısı: 58 bin 625

Gıda ve hijyen paketi ulaştırıldı
İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yerel STK’lar ile irtibata geçerek ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerinin neler olduğunu belirledi. Hemen akabinde de ilk etapta bin 500 kişiye yetebilecek gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

Endonezya halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesap numaralarına ENDONEZYA SEL yazarak destekte bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:46
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. Endonezya

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