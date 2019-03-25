İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil yardım yapıyor

Endonezya’nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir hafta önce meydana gelen sel, heyelana neden oldu.

Endonezya Doğal Afet Yönetimi, Papua eyaleti bölgesinde yaşanan sel felaketi sonucu acil durumu yönetmek için koordinasyon toplantısı düzenledi. Vali başkanlığında doğal afetin yaşandığı alanda incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelere göre, öncelikli olarak yaşadıkları evlerinde zarar görüp yerlerinden uzaklaştırılan insanlara, çocuklara yardım sağlanması ve tahliye kamplarındaki insanların sağlık durumlarına dikkat edilmesi gerektiğine odaklanıldı.

Sel ve heyelandan etkilenen insanlar, tahliye kamplarında kalmayı tercih etmekte. Mutfak ve sağlık hizmeti mevcut olup, temel ihtiyaçlar hükümet tarafından sağlanmakta. Hükümetin yetersiz hizmetleri nedeniyle bölgede acil olarak gıda, hijyen, battaniye, içme suyu ve sıcak yemek ihtiyacı bulunmakta.

Bilanço ise şu şekilde:

Ölü sayısı: 100’den fazla

Yaralı sayısı: Yaklaşık 200 Kişi

Kayıp sayısı: 200’den fazla

Yerinden olan insan sayısı: 6 bin 831

Zarar gören evlerin sayısı: 350

Selden etkilenen insanların sayısı: 58 bin 625

Gıda ve hijyen paketi ulaştırıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yerel STK’lar ile irtibata geçerek ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerinin neler olduğunu belirledi. Hemen akabinde de ilk etapta bin 500 kişiye yetebilecek gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.