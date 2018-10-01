İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 500’e yaklaştı.



Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bölgede bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor. Palu'da binlerce kişinin yaralandı, bir çok ev de büyük hasar gördü. Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü. Yapılan çalışmaların ardından havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

2 bin mağdura acil yardım

Cuma günü Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar bin 500’e yakın kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH Acil Yardım Ekibini bölgeye gönderdi. İHH ekibi, çalışmaları koordine etmek üzere ulaşım şartlarının zor olmasından dolayı 3 günlük bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk etapta 2 bin kişiye gıda ve barınma malzemesi dağıttı.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

Destekte bulunmak için

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.