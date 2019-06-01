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İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500 aileye yardım kolisi dağıttı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Diyarbakır Şubesinin, uzun yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği maddi ve manevi yardımları, hayır hasenat çalışmalarıyla, binlerce insanın hayatına pozitif katkılar yapmaya devam ediyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:29
İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500 aileye yardım kolisi dağıttı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Diyarbakır Şubesinin, uzun yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği maddi ve manevi yardımları, hayır hasenat çalışmalarıyla, binlerce insanın hayatına pozitif katkılar yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca, 2 bin 500 koli gıda yardımını, ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıran vakfın, yardım elini uzattığı yetim sayısı, 827’ye ulaşırken, aynı zamanda çocuk başı her ay 125 lira annelerinin hesaplarına yatırıyor.


2009 yılından bu yana derneğin Diyarbakır şube başkanlığını yapan Veysi Çiçekli, “Gerek şahsım ve gerekse dernek üyelerimiz, tamamen gönüllülük esasıyla, hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden ilk günkü şevk ve azimle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Derneğimiz bünyesinde paralı personel değil, hizmet erbabı gönüllü kardeşlerimizle beraber, gönül birliği yapmış durumdayız. 11 yıldır il başkanlığını yaptığım Diyarbakır Şubesi olarak aldığımız hayır duaları, bizim için en büyük ödüldür” dedi.



"Suriye’ye 1 yıl içinde 42 tır un ve gıda yardımları yaptık"


Adanmışlık ruhuyla çıktıkları bu kutlu yolculukta ellerinden geldiğince her yıl daha fazla sayıda ihtiyaç sahibine ulaşarak, hizmet çıtalarını olabildiğince yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çiçekli, “Yıllardır yaşanan çatışmalar nedeniyle adeta harabeye dönen Suriye’ye, ilaç yardımlarında bulunduk. Suriye’de bulunan eczanemizde, tamamen ücretsiz olarak ilaç yardımları yapılmakta. Bunun yanı sıra, Suriye’ye 1 yıl içinde 42 tır un ve gıda yardımları yaptık. 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Diyarbakır Şubemiz ise, 2005 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte. Gönüllü faaliyetlerle 2005 yılında başlayan çalışmalarımız, 2009 yılında kurumsallaşırken, her geçen yıl hizmet kapsamını artırarak, bu alanda büyük bir başarı elde ettik” diye konuştu.



“2 bin 500 koli gıda yardımını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık”


Mübarek Ramazan ayı boyunca, 2 bin 500 koli gıda yardımını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Çiçekli, "Hayırsever bir iş adamının sponsorluğunda 927 yetim çocuğumuzu giydirerek, Ramazan Bayramı’na mutlu girmelerine vesile olduk. Ayrıca, 380 aileye 100’ler liralık market kartı dağıtarak, zaruri gıda ihtiyaçlarını temin etmelerini sağladık. Bir mazlumu sevindirmek, ihtiyaç sahibine yardım elini uzatmak, bir yetimin veya öksüzün gözyaşlarını silmek, gerçekten takdire şayan bir çalışmadır diye düşünüyoruz. Allah rızasını hedefleyerek, 11 yıldır artan bir tempoyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaşmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşamaktayız. Bu hayır kervanına katılarak, hizmetlerimizin çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında, bütün hayırsever kişi ve kuruluşların desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:29
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