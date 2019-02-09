İHH Arama Kurtarma Timi Kartal'da

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kartal'da Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor. Öte yandan çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi, 14 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Facia haberini alır almaz harekete geçen İHH Arama Kurtarma ekipleri, ilk günden itibaren gece gündüz demeden hem enkaz altında hem de enkaz üstündeki çalışmalara destek oluyor. 150 kişi ile dönüşümlü olarak alanda çalışan İHH ekipleri; 5 araç, 4 motorize ekip ve gerekli ekipmanla arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlıyor. AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışan İHH ekipleri, ayrıca bugüne kadar bin 700 kişilik sıcak çorba dağıtımında bulundu.

800 kişilik profesyonel ekip hazırda bekliyor

İHH bünyesinde ülkemizin çeşitli şehirlerinde bulunan arama kurtarma ekipleri, 800'den fazla profesyonel eğitimli çalışan ve gönüllüden oluşuyor. Ekipler, ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerindeki olası afetler için 55 il ve ilçede hazır bekliyor, gerektiğinde ise müdahale ediyor. İHH’nın Bursa'da inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi de olası bir İstanbul depremine etkin ve hızlı müdahale edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.