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İHH Arama Kurtarma ekibi Musul’da

Musul’da bir feribotun batması sonucu kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Musul’a gitti. Ekibin, Dicle Nehri’ndeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

26 Mart 2019 Salı 22:03
İHH Arama Kurtarma ekibi Musul’da

Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 100’den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi de bölgeden gelen davet üzerine Musul’a gitti. Dün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya’dan yola çıkan ekip, Habur Sınır Kapısı’ndan geçerek akşam üzeri Musul’a vardı.

“Suyun debisi çok yüksek”

İHH Su Altı Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, Irak ve uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, bölgeye varır varmaz Musul’daki resmi makamlarla temasa geçtiklerini söyledi. Bölgedeki yetkililerle koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Ali Uygur, şunları söyledi:

“Şu anda buraya keşif ve olay yerini görmek için geldik. Keşif dalışını gerçekleştirdiğimizde görüşün sıfır olduğunu gördük. Ne yazık ki suda hiç görüş yok. Suyun debisi çok yüksek. Suyun tabanında demir, cam ve sac gibi tehlikeli maddeler var. Bu da tüplü dalışı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Ama buradaki resmi görevlilerle ve devletin ilgili kurumlarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Devletin ilgili kurumları elinden gelen her türlü yardımı bize sağlıyorlar. Akşam tekrar değerlendirme toplantısı yapacağız. İzlenimlerimize göre burada her türlü ekibe ihtiyaç var. Arama kurtarma çalışmalarımızda en kısa zamanda sonuç almayı ümit etmekteyiz.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:03
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. İHH

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