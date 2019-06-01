İHH, Ahlat’ta 150 çocuğu sevindirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ahlat Şubesi tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetim çocukları için iftar yemeği verilerek yetim giydirme programı düzenlendi.

Program kapsamında Ahlat’taki 150 yetim mağazaya götürülerek bayramlık kıyafet alındı. Mağazaya götürülen yetim çocuklar kendi giysilerini kendileri seçerek büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar. İHH olarak yetimlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılda etkinlik düzenlediklerini belirten Ahlat İHH Temsilcisi Emrullah Erkan, ayrıca yetimler ve aileleri ile birlikte iftar yaptıklarını ifade etti.