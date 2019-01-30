İHH Acil Yardım Ekibi Yemen’den döndü

İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yemen’e ikinci Acil Yardım Ekibini gönderen İHH, hiçbir insani yardım kuruluşunun yol sıkıntısından dolayı giremediği Ahrar Vadisi’ndeki 17 köye giderek birinci dereceden acil yardıma muhtaç ailelere gıda ve hijyen paketi dağıtımında bulundu.

Yaklaşık 20 saatlik bir yolculuğun ardından kriz bölgesine ulaşan İHH Acil Yardım Ekibi, Yemenli mağdurlara buğday, un, pirinç, şeker, sıvı yağ, bebek maması, konserve, battaniye ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımlar, Yemen’in; Ahrar Vadisi, Cevf, Merib ve Gayza bölgelerinde dağıtıldı. İHH ekibi ayrıca Merib ve Cevf bölgesinde 200 küçükbaş adak -akika yardımında bulundu. İHH’nın Ocak 2018’den bu yana Yemen’deki çalışmalarından da 357 bin 600 kişi istifade etti.

“Yemenli aileye söz verdik”

Yemen’e acil yardım çalışmalarını koordine etmek için giden ikinci Acil Yardım Ekibinden İHH Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yazıcı, dağıtımlar esnasında yaşadıkları duygu dolu anları şöyle özetledi:

“Yardım dağıtımları için Yemen’in Cevf bölgesindeydik. Yardım dağıtım merkezimize ulaşamayanlara hayırseverlerimizin desteklerini ulaştırmak için çöle gittik. Dağıtım yaparken 10 kişilik mülteci bir aile ile karşılaştık. Baba ve damat savaşta vefat etmiş. Dul annenin dul kızı ve diğer evladı var. Evde hiç yetişkin erkek yok. 10 gün önce Sana’dan kaçıp Cevf’e gelmişler. Kadının büyük kızının 6 gün önce doğan yetim evladıyla karşılaşınca ne yapacağımızı bilemedik. Küçücük günahsız bir yavru. Masum masum bize baktı. Ekip olarak çok duygulandık. Gıda yardımında bulunduk ve her ay düzenli olarak aileyi destekleyeceğimize söz verdik.”

Hasan amcanın yeni evi

Çarpıcı açıklamalarını sürdüren Fatih Yazıcı, bölgeye ilk giden İHH ekibinin karşılaştığı Hasan Nasır El-Vîş ile tekrar buluştuklarını söyledi:

“Cevf bölgesinde bir de Hasan Nasır amcayla karşılaştık. Bizden önce bölgeye giden Yemen ekibimiz, bir ağacın gölgesinde yaşayan Hasan amcaya rastlamışlardı. Geçen bir aylık süreç içerisinde İHH olarak kendisine çöl şartlarında barınak yaptık. Tabi gönül daha iyisini yapmayı arzu ederdi lakin Yemen şartlarında anca bu kadarını yapabildik. Biz de kendisini ziyaret ettik. Çay içiyordu. Elini öptük. Kendisinin halini harını sorma imkanımız oldu. O da Türkiyeli kardeşlerine dua etti. Amcamız, tek başına yaşıyor. Kimi kimsesi yok. Yemen’de böyle acı hikayelere şahit olduk ne yazık ki.”

İHH’nın Yemen faaliyetleri

Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 5 bin 52 Yemenli yetime her ay düzenli olarak yardım ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı’nın bölgedeki diğer faaliyetleri ise şu şekilde:

Gıda dağıtımları, sağlık merkezi inşası, kalp ve böbrek ameliyatları, içme suyu dağıtımı, su şebekesi inşası, kış yardımları, kolera ile mücadele projeleri, meslek edindirme kursu projesi, Cevf Eğitim Merkezi’ne tefrişat yardımı, Hanik Okulu’na sınıf çadırları desteği, çadır dağıtımı, yetim evi tadilatı, yetim giydirme projeleri, göz hastalıkları erken teşhis ve tedavisi Projesi, kurban kesim ve dağıtımı, adak - akika kesimi ve dağıtımı, bebek maması dağıtımı ve Luban Kasırgası’nda zarar görenlere barınma desteği.

Yardım ulaştırmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.