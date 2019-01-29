0553 313 94 23

İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200 tırlık yardım yaptı

İHH, Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere 2018 yılı içerisinde 2 bin 200 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı

29 Ocak 2019 Salı 13:34
İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200 tırlık yardım yaptı

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yadım Vakfı, geçen yıl Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere 2 bin 200 tır dolusu yardım yaptı.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yıldan itibaren bölgeye Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’daki merkezlerden gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek AA’ya yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yemelek, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen 2 bin 200 tır dolusu insani yardım malzemesinin bir yıl boyunca Suriye'ye gönderildiğini ifade etti.

2018 yılında tırların, Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini aktaran Yemelek, tırlarda, ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Yemelek, 2018 yılında Suriye’ye geçirilen yardımlardan yaklaşık 1 milyon sivilin faydalandığını, 2 bin 200 tırda 55 bin ton insani yardım malzemesinin taşındığını aktardı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:34
  1. İHH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin açıklama!
    1. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    2. Normal değerin 45 kat üzerinde!..
    3. CHP ve İYİ Parti'deki istifalar
    4. AK Partili ismi bıçaklamıştı.....
    5. İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden..
    6. BM Özel Raportörü, İstanbul Adliyesi'nde
    7. Küresel boyutta siber saldırının..
    8. Gidip hapına para yatırmayın!
    9. Nişasta bazlı şeker nedir nelerde..
    10. CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi
    11. HDP'den AK Parti açıklaması: O ismin..
    12. Rehabilitasyon merkezinde usule uygun..
    13. Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor!..
    14. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    15. İran'da toz fırtınası
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    17. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    18. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    19. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı