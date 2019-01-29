İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200 tırlık yardım yaptı

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yadım Vakfı, geçen yıl Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere 2 bin 200 tır dolusu yardım yaptı.



İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yıldan itibaren bölgeye Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’daki merkezlerden gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.



İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek AA’ya yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yemelek, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen 2 bin 200 tır dolusu insani yardım malzemesinin bir yıl boyunca Suriye'ye gönderildiğini ifade etti.

2018 yılında tırların, Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini aktaran Yemelek, tırlarda, ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu söyledi.



Yemelek, 2018 yılında Suriye’ye geçirilen yardımlardan yaklaşık 1 milyon sivilin faydalandığını, 2 bin 200 tırda 55 bin ton insani yardım malzemesinin taşındığını aktardı.



