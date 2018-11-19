İHH 1,3 milyon Arakanlı'ya insani yardım ulaştırdı

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 1996’dan beri Arakan için çalışmalarını aralıksız yürüttüğü belirtildi.

Geçen yıl yaşanan katliam ve krizle birlikte Arakanlılara çeşitli yardımlar gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, yardımların, Bangladeş, Myanmar ve Hindistan’da yaşayan Arakanlılar için devam ettirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan son krizden bugüne kadar 7 bin 432 evin inşa edildiğine vurgu yapılarak, bambudan inşa edilen evlere aynı zamanda güneş paneli de kurulduğu aktarıldı.

İHH'nın, hayırseverlerin destekleriyle inşa ettiği bambu evlerin sayısını 13 bine çıkartmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, vakfın ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştirdiği ifade edildi.

İnşa edilen bu evlerin, bölgede insani yardım çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına (STK) Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek ev olarak gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, bölgede ayrıca 16 bin 365 aileye tente, 12 bin 540 aileye de hasır dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 109 bin kişiye sağlık taraması yapıldığına işaret edilerek, "Krizin ilk günlerinde Bangladeş’teki kamplarda 1 adet ve Myanmar’da 2 adet geçici sağlık merkezi açarak sağlık hizmeti verildi. Halen Bangladeş’te günlük 200 kişinin hizmet aldığı 1 adet sağlık merkezi üzerinden sağlık hizmetleri devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 109 bin 750 kişi sağlık taramasından geçirildi." denildi.

Çocukların rehabilitasyonu için 5 merkez

Hayırseverlerin destekleri ile çocuklar ve yetimler için 5 ayrı rehabilitasyon merkezinin inşa edildiği anlatılan açıklamada, "Rehabilitasyon merkezleri, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Balukhali, Jamtoli, Palongkhali, Bagguna ve Ghumdhum kamplarında hizmete girdi. İçinde oyun merkezlerinin de bulunduğu 5 ayrı rehabilite merkezinden toplamda bin 94 çocuk istifade ediyor. Merkezlerde, rehabilite hizmetinin yanında barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de veriliyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesiyle kamplarda yaşayan Arakanlı yetimlerin de unutulmadığı, böylelikle 678 yetimin düzenli olarak aylık destekleme kapsamına alındığı, ayrıca diğer çocuklara kırtasiyelik malzeme ve oyuncak dağıtımları yapıldığı bildirildi.

Su kuyusu ve hijyen çalışmaları

Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 113 su kuyusu, 5 bin litre su tankı olan 10 ayrı derin su kuyusu inşa edildiği belirtilen açıklamada, su kuyusu dışında 305 banyo ve tuvalet yapıldığı, 14 bin 750 cibinlik dağıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İHH ekiplerinin, kış çalışmaları kapsamında da 19 bin 385 aileye battaniye, 10 bin kazak dağıtımı ile bin 500 kadına şal, 800 kişiye de kışlık elbise paketi yardımı yaptığı bilgisi verildi.

Vakfın 136 bin 699 aileye gıda paketi, 111 bin 550 kişiye sıcak yemek, 19 bin 794 aileye pişirilmiş et, 3 bin 750 bebek maması, 29 bin 770 aileye hijyen paketi, 10 bin 783 aileye mutfak ve yaşam malzemesi ile 25 bin şemsiye dağıttığının altı çizilerek, ayrıca 5 bin 336 aileye para yardımı, 12 bin 886 aileye de kıyafet yardımı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bangladeş'in Arakanlı mültecilerin evlerine geri dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiğine vurgu yapılarak, Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların, kendilerine vatandaşlık başta olmak üzere belirli haklar verilmedikçe ve güvenliklerinden emin olmadıkça Myanmar'a dönmek istemediği anlatıldı.

Kaynak: AA