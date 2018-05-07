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İhbara giden polise ateş açıldı! 2 polis yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı nedeniyle olay yerine giden polislere ateş açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:31
İhbara giden polise ateş açıldı! 2 polis yaralı

Kocatepe Mahallesi 392. Sokak üzerinde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalleye intikal etti.

Mahallede bir evin avlusunda 3 adet plakasız motosiklet olduğunu gören ekipler arama kararını beklediği esnada 3 şahıs otomatik tüfekle polislere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu polis ekip arabaları isabet alırken, 2 polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şahısların ikamet ettiği evde yapılan aramada çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Onur G., Mihdi T. ve Ali G.'nin işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:31
  1. hatay
  2. polis
  3. çatışma

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