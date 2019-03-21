İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü

Çevreye verdiği önem ve duyarlılığı esas alarak proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak adına düzenlenen Yeşil Ekonomi Ödülleri 5’inci kez sahiplerini buldu. Törende İHA’ya verilen ödülü İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş aldı.

Çevreye verdiği önem ve duyarlılığı esas alarak proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak adına düzenlenen Yeşil Ekonomi Ödülleri 5’inci kez sahiplerini buldu. Yeşil Ekonomi Programı’ndan yola çıkılarak Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından geliştirilen Yeşil Ekonomi Ödülleri’nde bu yıl 24 ödül verildi. Alanında geleneksel hale gelen ve ilgi ile takip edilen Yeşil Ekonomi Ödülleri dün akşam düzenlenen görkemli bir tören ile sahiplerini verildi. 5 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul’un en büyük iş merkezlerinden biri olan PERPA’da gerçekleştirilen ödül törenine aralarında SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanvekili Tahsin Öztiryaki ve YASED Başkanı Doğan Ufuk Güneş’in de bulunduğu iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

İş dünyası, siyasetçi, sanatçı ve gazetecilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen Yeşil Ekonomi Ödülleri töreninde konuşan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı ve Yeşil Ekonomi Programı fikir babası Celal Toprak, "Yeşil ekonomi, bizim için çok şey ifade ediyor. Bu dünyayı gelecek kuşaklardan emanet aldığımızı düşünüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi bakmamız gerektiği görüşündeyiz. Bunun için yeşille ilgili, adım atan bu konuda doğru iş yapanları ödüllendirmeyi önemsiyoruz. Yeşil ekonomi ile hedefimiz budur" dedi.

İHA’ya ödül

Törende yeşil doğa için Peribacaları hakkında yapılan haberden dolayı İHA’ya ödül verildi. Ödülü şirket adına alan İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, "Peribacaları, dünya çapında şu anda Uzak Doğu’dan da çok büyük ilgi görüyor. Biz İhlas Haber Ajansı (İHA) olarak Türkiye de 1000 muhabir ile çalışıyoruz. Bütün vilayetlerde 23 bölge müdürlüğümüz ve bürolarımız var. Oradaki çok basit yerel haber gibi gözüküyordu ama seçim öncesinde başlayan inşaatı Nevşehir muhabirimizi Coşkun Sağlamdin çekti. Bunun arkasında 80 tane daha kaçak yapının olduğu tespit edildi ve bugün Kültür Bakanımız 80 yapının da temizleneceğini ifade etti. Ben doğaya saygılı üretimin her zaman baş tacımız olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Törende SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Kiğılı YKB Abdullah Kiğılı gibi önemli isimler ödül aldı.