0553 313 94 23

İHA’nın haberini duyan yardıma koştu

Batman’ın Sason ilçesinde kanser hastası Yılmaz Acar’ın yardım talebi çağrısına kayıtsız kalmayan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik, Zafer Mahallesinde ikamet eden Acar ailesini evinde ziyaret ederek giyim ve gıda yardımında bulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
İHA’nın haberini duyan yardıma koştu

Batman’ın Sason ilçesinde kanser hastası Yılmaz Acar’ın yardım talebi çağrısına kayıtsız kalmayan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik, Zafer Mahallesinde ikamet eden Acar ailesini evinde ziyaret ederek giyim ve gıda yardımında bulundu.


Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ikamet ederken iki yıl önce amansız bir hastalığa yakalanmasının ardından tedavi olmak için ilçe merkezi Zafer Mahallesinde derme çatma bir evde yaşamak zorunda olduğunu belirten kanser hastası Yılmaz Acar, İHA aracılığıyla tedavilerini sürdürmek için İstanbul’a gitmesi gerektiğini belirterek hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istemişti. Yardım talebinde bulunan kanser hastası Yılmaz Acar’ın dramına kayıtsız kalmayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin durumu haber yapmasının ardından harekete geçen Batman Valiliği ve hayırsever vatandaşlar ailenin yardımına koştu. Batman Valiliğinin talimatıyla aileyi ziyaret eden Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri ilk olarak ailenin durumunu tespit ederek, kanser hastası olan Yılmaz Acar’ın eşi Gülçiçek Acar’a maaş bağlamak için ilk adımı attı. Akabinde İHA haberini okuyan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik’de aileyi evinde ziyaret ederek ilk etapta aileye iki ay yetecek kadar gıda ve giysi yardımında bulundu. Sason’da bir AVM sahibi olan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik, ailenin durumundan haberdar olmadıklarını belirterek, bu durumu öğrenmelerine neden olan İHA muhabirine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudilerin hasretini çektiği âyet
    1. Yahudilerin hasretini çektiği âyet
    2. Hokeye Gaziantep Polisgücü damgası
    3. Fenerbahçe'nin golcüsü takımdan..
    4. Bilecik Belediyesinden yol çizgi..
    5. Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik'te
    7. Dostluk kurulmayacak insan
    8. Organik meyve sebzeler Ortadoğu..
    9. "Yüksek teknolojide Milli Teknoloji..
    10. Teknolojiye yenik düşen fayton ve..
    11. 8 ilde kaçak içki operasyonu: 34..
    12. Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı..
    13. Zillet ittifakı adaylarının afişleri..
    14. Tepebaşı GSK şampiyon
    15. Ömer Günel; “Sanayi esnafımız bizimle..
    16. Başkan Can mahalle teşkilatı..
    17. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    18. Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı:..
    19. Ukrayna Ordusu, muhaliflere ait..
    20. Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden..
    21. Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına
    22. Türk Lira borcunu döviz ile ödemek..
    23. Cumhur İttifakı, Kurtuluş’tan destek..
    24. Adalet Bakanı Gül: "Kılıçdaroğlu,..
    25. Peygamberimizin dünya ile alâkası
    26. Büyükelçi Berger, Antalya'da
    27. AK Partili Doğan: "Karabağlar betondan..
    28. Kocaeli Sanayi Odası istişare toplantısı
    29. Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    30. Kars ziyaretçi akınına uğruyor
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu