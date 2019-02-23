İHA’nın haberini duyan yardıma koştu

Batman’ın Sason ilçesinde kanser hastası Yılmaz Acar’ın yardım talebi çağrısına kayıtsız kalmayan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik, Zafer Mahallesinde ikamet eden Acar ailesini evinde ziyaret ederek giyim ve gıda yardımında bulundu.

Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ikamet ederken iki yıl önce amansız bir hastalığa yakalanmasının ardından tedavi olmak için ilçe merkezi Zafer Mahallesinde derme çatma bir evde yaşamak zorunda olduğunu belirten kanser hastası Yılmaz Acar, İHA aracılığıyla tedavilerini sürdürmek için İstanbul’a gitmesi gerektiğini belirterek hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istemişti. Yardım talebinde bulunan kanser hastası Yılmaz Acar’ın dramına kayıtsız kalmayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin durumu haber yapmasının ardından harekete geçen Batman Valiliği ve hayırsever vatandaşlar ailenin yardımına koştu. Batman Valiliğinin talimatıyla aileyi ziyaret eden Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri ilk olarak ailenin durumunu tespit ederek, kanser hastası olan Yılmaz Acar’ın eşi Gülçiçek Acar’a maaş bağlamak için ilk adımı attı. Akabinde İHA haberini okuyan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik’de aileyi evinde ziyaret ederek ilk etapta aileye iki ay yetecek kadar gıda ve giysi yardımında bulundu. Sason’da bir AVM sahibi olan hayırsever iş adamı Mehmetcan Çelik, ailenin durumundan haberdar olmadıklarını belirterek, bu durumu öğrenmelerine neden olan İHA muhabirine teşekkür etti.