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İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

Diyarbakır’da, üniversite hayali kuran ve etüt merkezine gitmek için çay ocağı işletmeye başlayan 20 yaşındaki Ronahi Denizhan’ın sesini, Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:22
İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

Diyarbakır’da, üniversite hayali kuran ve etüt merkezine gitmek için çay ocağı işletmeye başlayan 20 yaşındaki Ronahi Denizhan’ın sesini, Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu. Kurum, Denizhan’ın eğitim masraflarını üstlenerek etüt merkezine kaydını yaptırdı.


Diyarbakırlı Ronahi Denizhan’ın babası henüz küçük yaşta cezaevine girdi. Evin geçimini sağlamak zorunda kalan Denizhan, ailesine bakabilmek için hem garsonluk yaptı hem de okulunu okumaya devam etti. Lise eğitimi bittikten sonra üniversite hayali kuran Denizhan, maddi imkansızlıklar nedeni ile dershaneye kaydını yaptıramadı. Üniversite hayalini hep kuran Denizhan, önemli bir karara imza atarak sadece erkeklerin tekelinde olan çay ocağı işletmeye karar verdi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde çay ocağı işletmeye başlayan Denizhan, buradan kazandığı parayla dershaneye yazılıp üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme gelen Denizhan’ın sesini Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu. Yedi Renk Eğitim Kurumları, Denizhan’ın eğitim masraflarını üstlenerek bünyelerindeki merkeze kaydını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdi. Burada kendisine 2019-2020 eğitim-öğretim yılında her türlü eğitim desteği sağlanacağı aktarılan Ronahi Denizhan, yapılan eğitim desteğinden dolayı ilgili eğitim kurumu ve yönetimine teşekkür etti.



"Bazı engeller vardı, biz o engelleri ortadan kaldırdık"


Yedi Renk Eğitim Kurumları Müdürü Engin Bakır Dere, Rohani’yi haberlerde gördüklerini söyledi. Dere, "Ronahi’nin eğitimini alabilecek bazı engeller vardı. Biz o engelleri ortadan kaldırdık. Böyle şeylerin haber olmasını çok seven kişiler değiliz ama inşallah kardeşimizi üniversiteye de yerleştirirsek bizim için bir gurur kaynağıdır ve yöremizde bir mühendis daha çıkacak. Bizim tek istediğimizde budur. İnşallah kızımıza, ailesine Diyarbakır’ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Ronahi Denizhan’ın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteye hazırlık için kaydı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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