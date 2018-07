İhanet plaka ile ispatlandı!

İzmir'de FETÖ'nün Bornova imamı olan Ekrem Kütük, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütük'ün bylock görüşmelerini mercek altına alan savcılık ilginç ayrıntılara ulaştı.

Ekrem Kütük'ün terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e lütuf olsun diye lüks cipine "Hoca efendi" kelimelerinin kısaltması olan "HE" harflerini tercih ettiği öğrenildi. Bornova'da görev yapan imamın bylock yazışmalarında diğer örgüt üyelerine de "Hoca efendimizin hoşuna gider" diyerek araçlarına plaka alırken "HE" harflerini tercih etmeleri yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Örgütün Bornova imamı olduğu öğrenilen Kütük'ün yine bylock yazışmalarında diğer örgüt üyelerine yakalanması durumunda plakadaki harf grubunu eşinin ve kendi isminin baş harfleri olduğu için aldığını söyleyeceği ortaya çıktı.





MALEZYA YALANI

Bylock konuşmaları ortaya çıkan ve iddianamesi hazırlanan Fethullahçı Terör Örgütü Bornova İmamı Ekrem Kütük'ün plaka sevdası meşhurmuş. Isparta'dan İzmir'e gelen ve plakasını Fetwwullah Gülen'e lütuf olarak "Hoca efendi" anlamına gelen "HE" harflerinden seçmiş. Şu an cezaevinde bulunan HE plakalı imam için yasa dışı örgüt olmak suçundan 17 ile 21 yıl arasında isteniyor. Bylock konuşmalarında örgüt üyelerine yapılan operasyonlarda yakalanmamak için tayini Malatya'ya çıkan Ekrem Kütük, bir sıkıntı olmaması için FETÖ örgüt üyelerine bile tayininin Malezya'ya olduğunu belirtmiş.

SABAH