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İhanet girişimini "şükür secdesi" ile kutlamış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden sanıklardan eski üsteğmen Yunus Özer'in, ihanet girişiminin ilk saatlerinde "şükür secdesi" yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
İhanet girişimini "şükür secdesi" ile kutlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski üsteğmen Yunus Özer'in ihanet girişiminin ilk anlarında, yere "şükür secdesi" yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahının olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu ve görüntüler, davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamera kayıtlarına göre, saat 21.49'da Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli bir grup sivil giyimli istihbaratçı subay ve astsubay, sanık eski binbaşı Erdal Karlıdağ'ın komutasında 2 minibüsle Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesinden giriş yapıyor.

Araçlardan inen istihbaratçılar, aralarında kısa süreli görüşme yaptıktan sonra karargahta görevli askerin nezaretinde komutanlığın silahlığına gidiyor.

Daha sonra Murat Düzenli ve kimliği tespit edilemeyen bir uzman çavuş refakatinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Fatih Karabağ, Erdal Karlıdağ, Cüneyt Berber, Akif Uykun, Birkan Karakurt, Yunus Özer ve Yakup Başıbüyük, A nizamiyesine gelerek görev dağılımını gerçekleştiriyor.

Bir süre sonra bu isimlerden Özer, Karabağ, Berber ve Karakurt, B nizamiyesine hareket ediyor. Saat 21.58'de sanık Başıbüyük ile B nizamiyesindeki güvenlik kamerasının açısına giren eski üsteğmen Özer, kıbleye dönerek şükür secdesi yapıyor.

Burada bir süre bekledikten sonra silahlı bir şekilde C nizamiyesine giden Özer, darbecilerce açılan ateş sonucu ayağından yaralanan sanık eski binbaşı Ahmet Özcan'ın yanında bulunuyor. Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunduğu kameralara yansıyan Özer, sabah saatlerinde elinde tabancasıyla karargahın 11. katında toplanan darbecilerin arasında yer alıyor.

Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Özer'in diğer darbecilerle polise teslim olduğu anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

- "FETÖ'nün sapkın zihniyeti"

Görüntülere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TBMM avukatı Bilal Temel, sanık Özer'in darbe girişimine karşı sevincini şükür secdesi yaparak dışa vurduğunu belirtti.

Görüntüleri izlediğinde şaşkınlık yaşadığını dile getiren Temel, "Müslümanların Allah'a şükür için yaptığı bir ritüelin, yüzlerce masumu şehit eden darbecilerce istismar edilmesi, bu çetenin sapkın zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Şükürler olsun ki o gece dini, ezanı, devleti ve milleti için Allah'a el açanlar kazandı, FETÖ ve sapkın zihniyeti ise yere battı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu da söz konusu görüntülerin, örgütün mensuplarının mankurtlaştırıldıklarının kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Bıyıklıoğlu, 15 Temmuz'da FETÖ maşasıyla ülkenin işgal edilmek istendiğini vurgulayarak, "Milletimiz, bu hayasız akını durdurmak için canını ortaya koyarken, darbecilerin kutsallarımızı sapkınlıklarına alet ederek, kutlama yapması kelimelerle izah edilmeyecek bir çirkinlik halidir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
  1. Ankara
  2. bilirkişi raporu
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. güvenlik kamerası
  7. Jandarma Genel Komutanlığı
  8. Yunus Özer

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