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İhanet girişimini gülerek karşılamışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık astsubay O.Ü, darbe girişimi olduğunu söylediği sanık eski iki üsteğmenin kendisine gülerek karşılık verdiğini anlattı

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
İhanet girişimini gülerek karşılamışlar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, astsubay O.Ü. tanık olarak dinlendi.

Olay tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezinde vardiya amiri olarak görev yaptığını belirten O.Ü, İstanbul'da boğaz köprülerinin asker tarafından kapatıldığı haberlerini gördüğünü, ardından istihbarat şubede görevli bir personelin Genelkurmay Başkanlığı Karargahından ambulans talep edildiği bilgisini kendisine aktardığını söyledi.

Tanık O.Ü, bunun üzerine aradığı Jandarma Bölge Komutanlığından gelişmeler hakkında bilgi alamadığını, ardından Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ulaştığı kişinin, "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi, mesaj göndereceğiz, gereğini yapın. Sabaha karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilecek." dediğini bildirdi.

Görüştüğü kişinin kim olduğu konusunda bilgisinin olmadığını ancak daha önce aradığı numaraya Binbaşı Hakan Ragıp Yüceer'in çıktığını anlatan O.Ü, "Yüceer ile vardiyalarımız genelde aynı güne denk geliyordu. Kimi zaman bilgi için aradığımda telefonu 'Binbaşı Yüceer' diye açardı. Ancak o gece telefonu açan kişi 'Efendim' diye başladı konuşmaya. Yüceer'in olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

Tanık O.Ü, harekat merkezine ulaşan sözde sıkıyönetim emrini ilk önce nöbetçi amire, ardından Yarbay Hacı Mete Özbek'e verdiğini kaydetti.

Kendisini arayan başka illerdeki harekat merkezi sorumlularına, "Bu mesajlar müsvedde olarak önümde duruyor. Sıkıntılı bir durum söz konusu, onun için işleme koymuyorum." açıklamasını yaptığını aktaran O.Ü, ilerleyen saatlerde darbecilerin sözde emirlerine karşı mesaj yayımladıklarını, daha sonra harekat merkezinde sanıklar eski üsteğmenler Murat Saçıkara ve Ahmet Emre Köse'yi gördüğünü anlattı.

Darbe girişimi olduğunu söylediği iki üsteğmenin kendisine gülerek karşılık verdiğini aktaran O.Ü, "Sanıklardan Ahmet Emre Köse, Cumhurbaşkanını kastederek, 'Milleti sokağa çağırıyor ancak bu sefer millet de onu kurtaramayacak.' dedi." ifadesini verdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı
  6. tanık

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