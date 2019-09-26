0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta ihale usulsüzlüğü kentti karıştırdı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, kentteki ihale usulsüzlüğüne ilişkin adının geçmesine sert tepki göstererek, “Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur. Aksini ispat ederlerse milletvekilliği görevimden istifa ederim” dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:01
Kahramanmaraş’ta ihale usulsüzlüğü kentti karıştırdı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ihale usulsüzlüğü operasyonu sonrası 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İspat etsinler istifa ederim

Operasyonla ilgili olarak sosyal medyada, başta Onikişubat Belediyesi olmak üzere siyasilere yönelik iddialarda ortaya atıldı. İddialarda adı geçen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, söz konusu iddiaların ispat edilmesi halinde istifa edeceğini belirtti.

Bu kardeşinizin hiçbir illegal bağlantısı yoktur

Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bu kardeşinizin medyası, oraya buraya harcayacağı haram parası ve hiçbir illegal bağlantısı yoktur. Allah’a ve halka dayanarak yaşar ve siyaset yapar. İlimizde son yapılan yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak adım karıştırılmak istenmiştir” dedi.

Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur

Güvenç, “Buradan açıklıkla ilan ediyorum; bu olayı medyadan öğrendim. Olaydan önce veya sonra yazıda bahsedilen eski belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç’la ve adli, idari hiçbir yetkili ile görüşmem olmadı. Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur. Aksini ispat ederlerle milletvekilliği görevimden istifa ederim. Bu vesile ile yetkili, ilgili ve sorumlulara çağrı yapıyorum. ‘Bu olay nedir?’ ‘İlgilileri kimlerdir?’ Kahramanmaraşlı hemşerilerime bunu anlatma borcumuz vardır. Hodri meydan; hep söylediğim gibi tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:01
  1. Kahramanmaraş
  2. ihale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deprem sonrası Enerji Bakanlığından açıklama
    1. Deprem sonrası Enerji Bakanlığından..
    2. İstanbul'un ardından bir deprem haberi..
    3. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 6..
    4. İYİ Parti'nin yönetim kadrosunda görev..
    5. İstanbul depremine canlı yayında..
    6. İstanbul depreminin ardından İhsan..
    7. Saadet Partisi para arıyor
    8. İstanbul depremi sonrası AFAD'dan 3..
    9. İntihar için çatıya çıktığı sanılmıştı..
    10. Deprem Uzmanı Kadir Sütçü’den İstanbul..
    11. Burhan Kuzu’yu kızdıracak karar:..
    12. Sapkın Adnan Oktarcı'lardan deprem..
    13. İstanbul depremi yıkılan bina var mı?
    14. Donald Trump'ı ihbar eden gizli servis..
    15. Özhaseki: Sağlıksız yapı stoğu..
    16. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    17. İhale usulsüzlüğü kentti karıştırdı!
    18. ‘Deprem anında neler yapılmalıdır?’..
    19. Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği..
    20. AFAD'dan İstanbul'a takviye ekip!..
    21. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde TSK..
    22. Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası..
    23. Deprem sonrası Erdoğan heyeti topladı!
    24. Merkez Bankası rezervleri arttı
    25. Akılalmaz görüntü! Tarihi eseri, öyle..
    26. Babel'den İstanbul depremi yorumu!
    27. Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için..
    28. Erdoğan birazdan açıklama yapacak
    29. Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM..
    30. Deprem nedeniyle vatandaşlar tahliye..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü