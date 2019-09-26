Kahramanmaraş’ta ihale usulsüzlüğü kentti karıştırdı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ihale usulsüzlüğü operasyonu sonrası 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İspat etsinler istifa ederim

Operasyonla ilgili olarak sosyal medyada, başta Onikişubat Belediyesi olmak üzere siyasilere yönelik iddialarda ortaya atıldı. İddialarda adı geçen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, söz konusu iddiaların ispat edilmesi halinde istifa edeceğini belirtti.

Bu kardeşinizin hiçbir illegal bağlantısı yoktur

Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bu kardeşinizin medyası, oraya buraya harcayacağı haram parası ve hiçbir illegal bağlantısı yoktur. Allah’a ve halka dayanarak yaşar ve siyaset yapar. İlimizde son yapılan yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak adım karıştırılmak istenmiştir” dedi.

Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur

Güvenç, “Buradan açıklıkla ilan ediyorum; bu olayı medyadan öğrendim. Olaydan önce veya sonra yazıda bahsedilen eski belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç’la ve adli, idari hiçbir yetkili ile görüşmem olmadı. Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur. Aksini ispat ederlerle milletvekilliği görevimden istifa ederim. Bu vesile ile yetkili, ilgili ve sorumlulara çağrı yapıyorum. ‘Bu olay nedir?’ ‘İlgilileri kimlerdir?’ Kahramanmaraşlı hemşerilerime bunu anlatma borcumuz vardır. Hodri meydan; hep söylediğim gibi tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.