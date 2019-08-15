İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir? İhaleye girmek isteyen ya da giren vatandaşlar kamu İhale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleler merak edilmekte. İhaleye giren vatandaş teminatım ne kadar sürede iade edilir? Sorusunu sormakta. Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna verilecek cevap.

İhaleye girmek isteyen ya da giren vatandaşlar kamu İhale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleler merak edilmekte. İhaleye giren vatandaş teminatım ne kadar sürede iade edilir? Sorusunu sormakta. Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna verilecek cevap. 25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale İşlemleri Seri No:1) 8 inci maddesi uyarınca iadeler, "iade talebinin" onaylandığı tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.