İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?
İhaleye girmek isteyen ya da giren vatandaşlar kamu İhale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleler merak edilmekte. İhaleye giren vatandaş teminatım ne kadar sürede iade edilir? Sorusunu sormakta. Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna verilecek cevap.15 Ağustos 2019 Perşembe 17:16
İhaleye girmek isteyen ya da giren vatandaşlar kamu İhale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleler merak edilmekte. İhaleye giren vatandaş teminatım ne kadar sürede iade edilir? Sorusunu sormakta. Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna verilecek cevap.
25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale İşlemleri Seri No:1) 8 inci maddesi uyarınca iadeler, "iade talebinin" onaylandığı tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılmaktadır.
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