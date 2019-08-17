İhale ilanı yayımlandıktan sonra finansman türü yanlış seçilirse düzeltme işlemi nasıl yapılır?

Kamu ihalelerini takip edenlere belediye ihaleleri, kaymakamlık ihaleleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ihalelerini İhale Kurumu, Basın İlan Kurumu üzerinden takip etmekte. Peki İhale ilanı yayımlandıktan sonra finansman türünün yanlış seçildiği fark edildiğinde düzeltme işlemi nasıl yapılmalıdır?

"İhalenin statüsü ne olursa olsun finansman türüne verilen cevap değiştirilemez. İşlemlerin baştan yapılması gerekir."

İhale komisyonu üyeleri EKAP üzerinden ihale dokümanlarına erişebilirler mi?

Bir ihale için atanan ihale komisyonu üyeleri EKAP'ta "İhale Öncesi" menüsü altında yer alan "İhale Dokümanları Görüntüleme" ekranı üzerinden üye olarak atandıkları ihalenin dokümanına erişebilirler.

İdareler, e-imza ile ihale dokümanlarını indiren firmaları nasıl öğrenebilir?

“İhale Öncesi“ menüsünde yer alan “Doküman Satış İşlemleri” alt menüsünden, “İhale/Ön Yeterlik Doküman Alanların Listesi” bölümünde ilgili ihale seçilir. E-imza/m-İmza ile Doküman İndirenlerin/Satın Alanların Listesi bu sayfada görüntülenebilir.