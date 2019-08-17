İhale ilanı yayımdayken iptali için yapılması gereken işlemler nelerdir? İlan ücretinin iadesi hangi durumda yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere giren ya da girecek vatandaşların cevabını aradığı bazı sorular var. Bu sorular arasında İhale ilanı yayımdayken iptali için yapılması gereken işlemler nelerdir? İlan ücretinin iadesi bu durumda yapılabilir mi? sorusu da yer almakta.

İhale ilanı yayımlandıktan sonra, iptal edilmek istenen ihale öncelikle ihale işlemleri menüsünden iptal edilir. Daha sonra ilan hazırlama menüsünden iptal ilanı hazırlanarak Kuruma gönderilir. İlan durum izleme menüsünden durumu takip edilir. İlan onaylandıktan sonra, ilan işlemleri menüsünden, sevk işlem formu gönderme menüsüne girilir. Sevk işlem formu doldurularak Kuruma gönderilir. Kurum sevk işlem formunu onaylandıktan sonra iptal ilanı uygun süreçte yayımlanır. Ancak, ihale gerçekleştikten sonra herhangi bir gerekçeden dolayı iptal ediliyorsa, iptal ilanı yayımlanmasına gerek yoktur. İlan yayımlandıktan sonra ilan ücreti iade edilmez.