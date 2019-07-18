İHA muhabirinin mutlu günü İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, öğretmen Özge Mol ile dünyaevine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, öğretmen Özge Mol ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, düzenlenen düğün töreniyle Özge Mol ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadı. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren İrfan Çalışkan, gelen davetlilere teşekkür etti.

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