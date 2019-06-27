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İHA muhabirineTV haberi ödülü

Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:56
İHA muhabirineTV haberi ödülü

Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı. ’Dolandırıcı’ başlıklı televizyon haberi ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Erdal AnakTV haberi ödülüne layık görüldü.


Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nın jüri değerlendirme toplantısı 22 Haziran 2019 tarihinde AGC Center’de yapıldı. Ödüller, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya GC Başkan Yardımcısı ve TSY Başkanı Şifa Çiçek, NTV Antalya Temsilcisi Sibel Atasoy Aksoy,TRT Bölge Müdürü Ahmet Öcal ve İHA Bölge Müdürü Cafer Eser’in değerlendirmesi sonucu sahiplerini buldu.


Yarışmaya 18 dalda 60 eser katıldı. Değerlendirmeler neticesinde 15 dalda 15 eser ödüle layık bulundu. Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan AGC Başkanı Gaye Coşkun, yarışmaya katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Ödül alan arkadaşların başarısının devamını dileyen Coşkun, "Yarışmaya katılıp ödül alamayan tüm arkadaşlarımızı da gayretlerinden ötürü tebrik ederiz. 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri’nin yanı sıra, AGC Yönetim Kurulu tarafından Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’ne de karar verildi. 2018 Yılı AYD Ödülü’nün bu yıl, Gazeteci Mehmet Ali Gürses’e verilmesi kararlaştırıldı" ifadelerinde bulundu.



Ödül alan eserler


Gezi, görüntü, röportaj, spor ve gazete haberi gibi çeşitli kategorilerde gerçekleşen yarışmada bir ödül de İhlas Haber Ajansı’na gitti. İHA Muhabiri Erdal Anak "dolandırıcı" isimli televizyon haberi ile ödüle layık görüldü. Diğer ödüle layık görülen haberler ise şu şekilde belirlendi:


"Gazete Haberi Kategorisinde Aynur Özkaya (Gerçek Alanya Gazetesi)’Dalga Geçer Gibi’. Jüri Özel Ödülü Mesut Uygur (Gündoğmuş Gazetesi) ‘Dehşet Anları’


Güncel yazılar kategorisi Feyzi Açıkalın (Yeni Alanya Gazetesi) ’Her Sabah Uyandığımda’


Gezi-inceleme-araştırma kategorisi Burak Eyüp Gül (Gerçek Alaya Gazetesi) ‘İnsanlık Ayıbı’


Röportaj kategorisi Mevlüt Uygur (Alanya Postası) ‘Dünden Bugüne Alkü’


Spor haberi kategorisi Teoman Eriş (Haber Alanya Gazetesi) ’Mescit Yalanı’


Sayfa düzeni kategorisi Dündar Çetin (Yeni Alanya) 1.sayfa


Gazete reklam-tasarım kategorisi Anastassia Çetinkaya Discover Turkey


Tv haberi kategorosi Erdal Ana ’Dolandırıcı


Görüntü kamera çalışması kategorisi Mustafa Yüksek (Kanal A)


Montaj-kurgu kategorisi Ramazan Özdemir / Dim TV


Tv haber programı kategorisi Alper Kutay (Dim TV) ’Seçim Özel’


Tv kültür programı kategorisi Oğuz Korum (Dim TV) ’Alanyaca’


Tv spor programı kategorisi Ercan Yıldırım Basın Tribünü


İnternet gazetesi kategorisi Işıl Doğan www.alanyaadres.com"

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:56
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