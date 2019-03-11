İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in mutlu günü İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in kız çocuğu dünyaya geldi. Ahmet ve Ömer adında iki erkek çocuğuna sahip Yasin ve Nuray Erdem çiftinin KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen kız çocuğuna da Zeynep Duru isminin verildiği öğrenildi. Erdem mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı “Hoş geldin Prensesim” mesajı ile paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.