İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in mutlu günü
İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.11 Mart 2019 Pazartesi 17:15
İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in kız çocuğu dünyaya geldi. Ahmet ve Ömer adında iki erkek çocuğuna sahip Yasin ve Nuray Erdem çiftinin KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen kız çocuğuna da Zeynep Duru isminin verildiği öğrenildi. Erdem mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı “Hoş geldin Prensesim” mesajı ile paylaştı.
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