İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan Rektör Prof. Dr. Levent’e ziyaret İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Akın Levent, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş ve İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yı makamında kabul etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Rektör Prof. Dr. Levent’e çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi.

Rektör Levent ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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