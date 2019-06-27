0553 313 94 23

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan Rektör Prof. Dr. Levent’e ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:15
İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan Rektör Prof. Dr. Levent’e ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Akın Levent, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş ve İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yı makamında kabul etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Rektör Prof. Dr. Levent’e çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi.


Rektör Levent ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler'de çocuklara cinsel taciz videolarındaki artış "teşvik ediliyor"
    1. Filipinler'de çocuklara cinsel taciz..
    2. Siyonistlerin geçtiği yerleri çamaşır..
    3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    4. Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği..
    5. Manama Çalıştayı'na karşı Gazze'de..
    6. Çorum’da alacak verecek kavgası: 5..
    7. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde..
    8. Almanya'da skandal karar! Serbest..
    9. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift..
    10. 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde..
    11. AB'de kritik seçimin galibi belli oldu!
    12. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan..
    13. UNICEF'ten Meksika-ABD sınırındaki..
    14. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan..
    15. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te..
    16. II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te..
    17. Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması planı..
    18. Kastamonu’da iki ev yandı
    19. BM Yemen Temsilcisi ile hükümet..
    20. 2019 Avrupa Oyunları
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2019
    22. Trafik denetiminde 36 sürücüye 12 bin..
    23. Tokat’ta fener alaylı kutlama
    24. Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı
    25. Paris'teki hava kirliliğinden devlet..
    26. Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ..
    27. Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı
    28. Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz..
    29. Trump'a meydan okudu: ABD'nin bizi yok..
    30. Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'nin yeni..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!
    Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!